A iniciativa tem como principais objetivos garantir o cumprimento da legislação europeia, reforçar as condições de segurança no transporte de pessoas e mercadorias e detetar eventuais infrações, contribuindo para um ambiente rodoviário mais seguro. A GNR sublinha que a fiscalização de veículos pesados desempenha um papel fundamental na prevenção de acidentes, frequentemente mais graves e com impacto significativo na circulação.

A operação insere-se na Rede Europeia de Polícias de Trânsito (RoadPol), criada pelas polícias de trânsito da Europa para melhorar a segurança rodoviária e assegurar o cumprimento das normas. A RoadPol definiu quatro áreas prioritárias de atuação— estradas, veículos, utilizadores e velocidade — e elabora anualmente um plano de operações de fiscalização a nível europeu.

Segundo a GNR, estas ações conjuntas procuram atuar sobre as principais causas de sinistralidade, incentivando os utilizadores das vias a adotarem comportamentos mais seguros. A força de segurança integra oficialmente a RoadPol desde o final de 2021, passando a incluir no seu planeamento as operações definidas pela organização.

Com esta operação, a GNR pretende ainda sensibilizar os condutores profissionais para a importância da segurança rodoviária, promovendo comportamentos responsáveis e contribuindo para a proteção de vidas humanas.

