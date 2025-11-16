Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



No final de outubro, o canal estatal CCTV-7 exibiu a série Companhia de Heróis Huangcaoling, pertencente ao 72.º Grupo do Exército, uma das unidades de elite do país. Durante a emissão, foram mostradas imagens dos lobos robóticos a participar em exercícios de assalto, sinalizando uma nova fase nas capacidades de combate do Exército chinês.

Segundo o canal, no exercício de outubro a companhia abandonou o uso tradicional de veículos anfíbios para o desembarque na praia, recorrendo em alternativa aos robôs. “Eles absorvem a primeira onda de fogo inimigo, abrindo um corredor seguro para as tropas da infantaria”, explicou Wang Rui, comandante de uma brigada do Corpo de Fuzileiros Navais, à CCTV. Tradicionalmente, o desembarque anfíbio é uma das fases mais perigosas do combate, devido à exposição das tropas.

Os veículos de combate não tripulados têm múltiplas funções: conseguem reconhecer e desativar minas, apoiar grupos de combate, transportar lança-mísseis, munições, equipamentos de comunicação e kits médicos. Cada robô pode carregar cerca de 20 quilos de equipamento, aumentando a mobilidade e a liberdade dos soldados humanos.

Apesar da sua utilidade, os robôs não substituem os operacionais. No exercício transmitido, várias máquinas foram destruídas durante a abertura de caminho para os soldados, essenciais para a conclusão da missão.

O desenvolvimento e a utilização destes autómatos fazem parte de uma estratégia mais ampla da China, que tem investido em equipamentos não tripulados para guerra aérea, marítima e terrestre. Face a esta evolução, Taiwan prevê investir 36 mil milhões de euros na Defesa, reforçando a sua capacidade de resposta perante qualquer eventual conflito no estreito.

