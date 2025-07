Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um jovem de 18 anos foi baleado, na noite deste domingo, no recinto das festas de Odivelas, no Parque Urbano do Silvado. O jovem foi transportado em estado grave para o Hospital de São José, acompanhado da VMER do Hospital de Santa Maria, avança o Correio da Manhã.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

O alerta foi dado pelas 23h22 e referia a existência de um desacato no Parque Urbano do Silvado, palco das festas de Odivelas que decorreram entre 4 e 13 de julho e que terminaram este domingo com um concerto de tributo aos Mamonas Assassinas, avança também o Observador.

Na sequência da desordem foram efetuados, pelo menos, quatro disparos (com arma de fogo de calibre .22mm), sendo que dois deles atingiram a vítima na zona da axila e no abdómen.

O Observador avança que ao contrário do que chegou a ser noticiado, nenhum agente ficou ferido na sequência dos disparos. Também não foram identificados suspeitos e o caso já está a ser investigado pela Polícia Judiciária.