Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O australiano Johnson Wen, de 26 anos, foi condenado a nove dias de prisão por ter agarrado a estrela de Hollywood Ariana Grande durante a estreia asiática do filme "Wicked: For Good", diz a BBC.

Segundo os vídeos divulgados nas redes sociais, Wen saltou as barreiras de segurança e lançou-se sobre Ariana Grande, visivelmente surpreendida, agarrando-a pelos ombros enquanto saltava. A sua ação chocou os presentes e gerou uma onda de críticas em Singapura, com muitos a pedir a detenção e deportação imediata do australiano.

O comportamento de Wen, segundo a justiça, enquadra-se na categoria de “incómodo público”. Durante o julgamento, realizado na segunda-feira seguinte ao incidente, ficou registado que este já tinha tentado invadir o evento cinematográfico por duas vezes.

Momentos após agarrar Ariana Grande, a atriz Cynthia Erivo interveio, separando-o à força, enquanto a equipa de segurança o retirava do local. Wen tentou, pouco depois, saltar novamente as barreiras, sendo desta vez contido e imobilizado pela segurança.

De acordo com os procuradores, Wen procurou publicitar os seus atos nas redes sociais, onde publicou vídeos do incidente a agradecer a Ariana Grande e afirmando sentir-se “livre”. Este comportamento levou os responsáveis do tribunal a classificá-lo como um “intruso em série”, que já tinha perturbado concertos de outras celebridades, como Katy Perry e The Weeknd, além de se ter introduzido em eventos desportivos. A imprensa australiana reportou que Wen está proibido de frequentar alguns estádios e já foi multado em várias ocasiões.

No tribunal, Wen não esteve representado por advogado e declarou, em sua defesa, que não repetiria a ação. Segundo as leis de Singapura relativas a incómodos públicos, o acusado poderia ter sido condenado a até três meses de prisão, a uma multa de 2.000 dólares de Singapura ou a ambas as penas.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.