Schjelderup assumiu responsabilidade pela partilha de um vídeo e explicou que o recebeu através do Snapchat e o reenviou para um grupo de quatro amigos.

“Só vi os primeiros segundos, mas percebi que tinha conteúdo sexual e envolvia dois jovens. Assim que o reenviei percebi rapidamente que era ilegal. Apaguei-o de imediato do grupo e também do meu telemóvel”, declarou perante o tribunal, citado pelo Correio da Manhã.

O extremo não prestou declarações à chegada, apesar da presença de numerosos jornalistas à porta do tribunal.

O jogador das águias foi questionado sobre se fazia ideia da idade dos jovens que apareciam no vídeo e respondeu que não.

Schjelderup reconheceu ainda que ficou muito surpreendido quando foi contactado pela polícia, não tendo associado de imediato que estivesse relacionado com esse vídeo. "Nunca tinha falado com a polícia sobre qualquer assunto antes", disse.

