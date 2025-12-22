Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu na parte sul da capital russa, quando o oficial, identificado como tenente‑general Fanil Sarvarov, chefe da Direção de Treino Operacional do Estado‑Maior das Forças Armadas, se preparava para se deslocar.

O Comité de Investigação da Rússia confirmou que Sarvarov sucumbiu aos ferimentos causados pela explosão e que foi aberto um processo criminal para apurar as circunstâncias do ataque. Testemunhos oficiais indicam que o dispositivo explosivo foi colocado sob o veículo e detonado, causando a morte do militar e danos no automóvel.

As autoridades russas estão a investigar várias linhas de inquérito, incluindo a possibilidade de envolvimento dos serviços de inteligência ucranianos, embora Kiev ainda não tenha comentado oficialmente o caso. Este ataque recorda episódios anteriores em que altos responsáveis militares russos foram mortos por explosões dentro de Moscovo, levantando questões sobre a segurança interna e o impacto do prolongado conflito com a Ucrânia.

