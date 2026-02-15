Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Embaixada da Rússia em Londres afirmou que o método usado pelos governos da Alemanha, Reino Unido, França, Suécia e Países Baixos “desperta verdadeiro estupor” e “não é uma busca de justiça, mas um ultraje aos mortos”. A nota acrescenta que as acusações demonstram a índole dos promotores da campanha e criticou meios de comunicação que, segundo a embaixada, se “afiliaram servilmente a estruturas políticas e serviços de informações do Ocidente”.

Já a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, qualificou a acusação como uma “campanha informativa para desviar a atenção dos graves problemas do Ocidente”, referindo que a atenção à morte de Navalny surge precisamente quando deveriam ser divulgados resultados de investigações sobre os gasodutos Nord Stream 1 e 2. Zakharova recordou que a Rússia solicitou sem sucesso à Europa as análises que a incriminariam nos casos de envenenamento de Navalny e do ex-espião Serguei Skripal.

Num comunicado conjunto divulgado pelos cinco países, foi confirmado que Navalny morreu envenenado com a toxina epibatidina, uma substância presente em rãs-dardo sul-americanas, altamente letal e 200 vezes mais potente do que a morfina. Segundo o documento, Navalny, de 47 anos, encontrava-se numa prisão na Sibéria, o que indicaria que a Rússia teria meios, motivo e oportunidade para administrar o veneno, algo que Moscovo nega, mantendo a versão de que a morte se deu por causas naturais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.