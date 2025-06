Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, o erro aconteceu na Noruega no final da semana passada — e deixou milhares de jogadores em euforia, para pouco depois serem sujeitos à desilusão.

Na sexta-feira, a Norsk Tipping, entidade detida pelo Estado norueguês responsável pela gestão de jogos de sorte, emitiu uma comunicação pública onde admitia que “vários milhares de clientes foram notificados com prémios incorretamente elevados” no sorteio da Eurojackpot. O erro, causado por uma falha humana no sistema de conversão cambial, desencadeou críticas severas por parte de jogadores, reguladores e até do Ministério da Cultura da Noruega.

A falha surgiu no momento em que os valores dos prémios, calculados originalmente em euros na Alemanha, foram convertidos para coroas norueguesas.

Os valores inflacionados foram apresentados durante algumas horas no site e na aplicação móvel da Norsk Tipping, antes de serem corrigidos. A empresa garantiu que nenhum dos prémios foi efetivamente pago com os valores incorretos, tendo sido travados a tempo.

Apesar disso, o impacto emocional nos apostadores foi considerável. Muitos chegaram a festejar os supostos prémios “milionários”, tomando decisões precipitadas antes de perceberem que se tratava de um erro. Um casal de Herøy, por exemplo, acreditava ter ganho 1,2 milhões de coroas e chegou a fazer planos para as obras de renovação da casa. Outros apostadores afirmaram ter planeado comprar carros novos ou marcar férias.

O caso está agora a ser investigado internamente, e a empresa assegura que continuará a apurar todos os detalhes do incidente para evitar que situações semelhantes se repitam no futuro.