O governo francês, anunciou esta quarta-feira, que vai suspender a plataforma Shein, após a venda de brinquedos sexuais com aparência infantil, revela o The Guardian. No anúncio não ficou claro se a suspensão afetava a loja física, que abriu às 13h00 desta quarta-feira, dia 5 de novembro.

O gabinete do primeiro-ministro francês Sébastien Lecornu, afirma que, "o governo está a iniciar o procedimento para suspender a Shein pelo tempo necessário para que a plataforma demonstre às autoridades públicas que todo o conteúdo está finalmente em conformidade com as leis e regulamentos do país". Acrescentando que, "uma análise inicial será realizada pelos ministros nas próximas 48 horas.”

Quentin Ruffat, porta-voz da Shein, disse à Reuters que a empresa estava a procurar ajuda junto das autoridades sobre a suspensão. A marca implementou a proibição de bonecas sexuais e revelou que está disposta a divulgar os nomes das pessoas que compraram essas bonecas.

A descoberta das bonecas sexuais parecidas com crianças no site da Shein causou tumulto político em França, tendo levado o Ministério Público de Paris a abrir investigações também contra outras lojas online como a AliExpress, Temu e Wish.

A Shein, fundada na China em 2012, mas agora sediada em Singapura, comprometeu-se a cooperar com as autoridades francesas e anunciou que iria proibir todas as bonecas sexuais na plataforma.

Esta ação ocorre no mesmo dia da abertura da primeira loja física da Shein no Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), em Paris, que teve manifestantes à porta com cartazes que tinham as palavras "Vergonha, Shein" . Também várias marcas decidiram abandonar o departamento do BHV, que reúne várias lojas de roupa, em protesto com a instalação da loja de fast-fashion.

Contudo, várias pessoas criaram filas à porta da loja para fazerem as suas compras. "Tenho 200 euros por mês para gastar em roupa. Com isso, posso comprar 50 t-shirts da Shein ou três t-shirts fabricadas em França», disse um cliente a jornalistas franceses.

