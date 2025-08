Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Tudo aconteceu na casa da vítima mortal, ontem ao final da tarde. As autoridades acreditam que o ex-namorado entrou em casa da mulher, tinha ainda a chave da propriedade, e esfaqueou-a até à morte. O atual namorado também foi atacado e está internado no Hospital de São João em estado grave.

O suspeito em causa, também com 26 anos, terá depois fugido no carro da vítima, tendo sido apanhado na manhã desta terça-feira no aeroporto de Lisboa.

Foram várias as pessoas que saíram em auxílio das vítimas depois de ouvirem os gritos. Contudo, quando os bombeiros de São Mamede de Infesta chegaram ao local, a mulher já estava sem vida. Por sua vez, o namorado foi levado para o Hospital de São João em estado grave.