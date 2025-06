O convite à apresentação de candidaturas vem na sequência de uma estratégia que procura reforçar o papel do CCB como polo de excelência e inovação na cultura contemporânea, com uma programação dinâmica e transversal que abrange a música, o teatro, a dança, a literatura, a arquitetura e as artes visuais.

Desde 2024, o CCB passou a integrar também o MAC/CCB – Museu de Arte Contemporânea e o Centro de Arquitetura. Além da atividade artística, o espaço acolhe igualmente congressos, conferências e outros eventos.

O CCB conta com três auditórios — o Grande Auditório, o Pequeno Auditório e a Black Box —, bem como com a Fábrica das Artes, dedicada à criação para públicos jovens e à investigação nas artes performativas, promovendo a arte e a educação. Estes espaços, juntamente com os jardins e áreas polivalentes, permitem a realização de festivais, encontros e atividades formativas.

O novo Diretor Artístico para as Artes Performativas será o rosto público da programação nesta área, assumindo a responsabilidade de desenhar uma temporada " com carácter visionário e criativo, numa constante procura de excelência e inovação."

Os candidatos devem possuir formação superior (preferencialmente avançada), experiência de direção em instituições culturais, bem como conhecimento profundo do panorama artístico nacional e internacional. Valorizam-se ainda competências de liderança, comunicação, e domínio de português, inglês e francês.

Os interessados devem enviar, até 15 de setembro de 2025, os seguintes documentos reunidos num único ficheiro PDF:

Visão estratégica para 2026–2028

Curriculum Vitae

Carta de motivação

Outros documentos considerados relevantes

O processo decorrerá em duas fases: uma primeira de pré-seleção com consultores externos e uma segunda fase de entrevistas conduzidas pelo Conselho de Administração, com o anúncio do/a candidato/a selecionado/a previsto para novembro de 2025. O contrato será celebrado em regime de comissão de serviço por quatro anos, sem subsídios de deslocalização.

As candidaturas e pedidos de esclarecimento devem ser enviados para o endereço: drh@ccb.pt.