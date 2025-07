Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A Polícia Judiciária deteve, fora de flagrante delito, um homem de 39 anos, presumível autor de, pelo menos, um crime de coação sexual, agravado, ocorrido no passado dia 20 de junho, no decurso do festival de música 'Ícaros', em Sesimbra, sendo vítima uma criança de 12 anos", informa esta força policial em comunicado.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Segundo a PJ, "a investigação, conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, permitiu apurar que os factos tiveram lugar no interior de uma habitação, que servia de residência temporária, localizada no recinto do referido festival, no qual o suspeito se encontrava a participar, num momento em que este se encontrava a sós com a criança".

"Aproveitando-se da relação de confiança que mantinha com a vítima, filha de uma amiga sua, o suspeito sujeitou-a a diversos contactos de natureza sexual, os quais só não terão tido consequências mais graves porque, a dada altura, uma outra criança apareceu junto à porta da habitação", explicam as autoridades.

Associações de apoio especializado à vítima de violência sexual: Quebrar o Silêncio (apoio para homens e rapazes vítimas de abusos sexuais)

910 846 589

apoio@quebrarosilencio.pt Associação de Mulheres Contra a Violência - AMCV

213 802 165

ca@amcv.org.pt Emancipação, Igualdade e Recuperação - EIR UMAR

914 736 078

eir.centro@gmail.com

"Presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, o detido, sobre o qual recaem indícios de que anteriormente terá praticado crimes de idêntica natureza, ficou sujeito a medidas de coação não privativas da liberdade", lê-se ainda.