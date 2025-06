O Teatro da Garagem apresenta "O Regresso de Ulisses - Não Esquecerei o Regresso a Casa" que propõe uma experiência estética alargada a um conjunto de atores profissionais e não profissionais com vivências e interesses distintos, a partir da "Odisseia", de Homero com tradução de Frederico Lourenço e a encenação de Carlos J. Pessoa e tem estreia marcada para dia 07 de fevereiro no Centro Cultural de Belém, Lisboa, 5 de fevereiro de 2014. JOÃO RELVAS/LUSA

