"Através da Unidade de Informação Criminal, a PJ localizou e deteve, em Almada, um homem, de 48 anos, no cumprimento de um mandado de detenção internacional, emitido no passado mês de maio pelas autoridades judiciárias brasileiras, indiciado da prática de um crime de homicídio na forma tentada", pode-se ler.

Os factos ocorreram em outubro de 1996, numa cidade do Estado de Minas Gerais, no Brasil, onde o homem "efetuou dois disparos com uma arma de fogo em direção da vítima, não lhe causando a morte por circunstâncias alheias à sua vontade".

Desde 2020 que o indivíduo vive em Portugal, com a família. Agora, será presente ao Tribunal da Relação de Lisboa para aplicação de uma medida de coação. "Por estes factos, pode vir a ser condenado a uma pena de 20 anos de prisão", lê-se no comunicado.