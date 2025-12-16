Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Esta palavra reflete vídeos absurdos, imagens publicitárias confusas, propaganda barata, notícias falsas que parecem muito reais, livros mal escritos sobre IA e os muitos gatos falantes que invadiram os feeds das redes sociais das pessoas este ano", observou o centenário dicionário americano.

Já a palavra "performative" (performativo), é assinalada pelo seu uso popular para descrever uma ação feita para exibição, enquanto "conclave", para a eleição do novo papa, Leão XIV.

A escolha da palavra do ano pelo dicionário Merriam-Webster baseia-se principalmente no volume de pesquisas, pelo que os acontecimentos atuais como a inteligência artificial e o novo Papa fizeram com que 'slop' e 'conclave' fossem escolhas populares.

Para além desta palavra, existem outras como "tariff" (tarifa), em referência às tarifas de Trump, presidente dos EUA, ou "to gerrymander" (dividir ilegitimamente uma unidade política para obter vantagem eleitoral).

