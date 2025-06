Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cerimónia foi o ponto alto de uma semana de festas, regada de iates e de convidados famosos. O hotel Aman, escolhido pelos noivos, esteve lotado.

Segundo a imprensa italiana, Bezos, de 61 anos, e Lauren, de 55 anos, casados no civil, nos Estados Unidos, trocaram alianças e votos matrimoniais na ilha de San Giorgio Maggiore. O casamento foi realizado num grande anfiteatro ao ar livre, com uma serenata de Matteo Bocelli, filho do famoso cantor de ópera Andrea Bocelli.

O chef Fabrizio Mellino, que tem três estrelas Michelin, foi o responsável pelo banquete, e o bolo ficou a cargo do famoso pasteleiro francês Cédric Grolet, segundo o jornal Corriere della Sera.

Lauren publicou no perfil @laurensanchezbezos, no Instagram, uma foto em que aparece vestida de noiva, ao lado de Bezos.

Pequena Montecarlo

Entre os convidados, estavam Kim Kardashian, a filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, a estrela de futebol americano Tom Brady, o ator de Hollywood Leonardo DiCaprio, a rainha Rania da Jordânia e a apresentadora Oprah Winfrey, todos vistos na cidade dos canais por fotógrafos da AFP.

Questionado sobre o que mais gostava na cidade, Bezos respondeu sorridente, a bordo de uma lancha, num vídeo divulgado pelo jornal La Repubblica: "Olhem à volta! Esta cidade parece impossível, não pode existir. No entanto, aqui está."

Apesar das reticências por parte da população, as autoridades locais monitorizaram o casamento do magnata, um dos homens mais ricos do mundo.

O presidente da região, Luca Zaia, disse que Bezos vai doar 3 milhões de euros para uma associação de proteção da lagoa, a Universidade Internacional de Veneza e a Unesco.

"Um total de 80% dos gastos deste casamento, cujo custo é estimado em pelo menos 40 milhões de euros, terá um impacto nas nossas empresas e nos nossos residentes", afirmou Zaia, um político de extrema-direita que governa a região.

Segundo o Ministério do Turismo, a "visibilidade mediática" do evento pode gerar 895 milhões de euros para a cidade, embora fique a ressalva de que as contas "requerem uma verificação empírica".

"Veneza não está à venda"

Cerca de 100.000 pessoas passam a noite na cidade durante a época alta, às quais se somam dezenas de milhares de visitantes por dia, muitos dos quais desembarcam de transatlânticos, enquanto a população da cidade está em queda livre.

Há 11 anos, o casamento do ator George Clooney não causou alvoroço, mas Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, é mais contestado, entre outras coisas, pelas polémicas à volta da forma como a Amazon trata os seus funcionários.

A pegada de carbono dos convidados também levanta dúvidas, e a ONG Greenpeace não para de denunciar as somas surpreendentes gastas num momento em que o frágil equilíbrio de Veneza "afunda sob o peso da crise climática".

Um grupo de ativistas da ONG estendeu na última segunda-feira, 23 de junho, na Praça San Marco, uma faixa com uma fotografia de Bezos a sorrir, acompanhada da mensagem: "Se podes alugar Veneza para o teu casamento, podes pagar mais impostos."

Nos últimos dias, foram colados cartazes com a frase "No space for Bezos" ("Não há espaço para Bezos"). Na terça-feira, 24 de junho, um grupo de ativistas cantou "Veneza não está à venda" em frente a uma casa ocupada.

"Veneza também é um lugar onde as pessoas vivem em empregos mal pagos e precários, muitas vezes no turismo", diz Tommaso Cacciari, porta-voz do grupo, à AFP. O mesmo lamentou a presença de iates "em frente aos bairros populares" da cidade.

Simone Venturini, adjunto de Turismo da autarquia de Veneza, disse à AFP que "o casamento de Bezos não tem nenhuma relação lógica com a questão do turismo excessivo", e não terá "nenhum impacto na cidade".

*Por Lisa Duso, con Maxence D'Aversa/AFP