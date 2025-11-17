Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



"A procura interna deverá continuar a impulsionar o crescimento económico em Portugal, apesar da incerteza no comércio global", espera Bruxelas. As projeções da Comissão Europeia são ainda assim mais pessimistas do que as do governo português, que inscreveu no Orçamento do Estado um crescimento de 2% para 2025 e de 2,3% para 2026.

Os dois países ibéricos — Portugal muito mais do que Espanha —, deverão ultrapassar a meta de défice de 3% estabelecida pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento e terminarão os seus exercícios fiscais numa posição melhor do que a UE no seu conjunto ou a Zona Euro.

A economia europeia deverá sair da guerra comercial com os Estados Unidos e dos aumentos das tarifas em melhor situação do que o previsto. A Zona Euro deverá crescer 1,3% este ano e 1,2% no próximo, acima das previsões da Comissão Europeia da primavera passada, e a UE no seu todo deverá crescer 1,4%, tanto em 2025 como em 2026.

Na revisão de outono, apenas a Estónia, o Luxemburgo e a Áustria têm as previsões revistas em baixa. A subida estende-se à Alemanha, a maior economia europeia, que está mergulhada numa crise estrutural que a mantém praticamente estagnada desde a invasão oficial da Ucrânia pela Rússia.

