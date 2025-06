A seleção portuguesa de basquetebol terminou hoje como vice-campeã o campeonato do Mundo da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (VIRTUS), ao perder com a Austrália por 114-85, na final disputada em Astana, no Cazaquistão.

Frente à seleção da Oceânia, que entrou como favorita e revalidou o título, Portugal esteve a perder por 30-20 no final do primeiro parcial, e por 58-47 e 89-64 nos dois seguintes. O português Fábio Soares foi considerado o ‘Jogador Mais Valioso’ (MVP) do campeonato e integra o cinco ideal. No jogo para atribuição do terceiro lugar, o Japão impôs-se à Espanha por 107-73. Em 11 edições da prova, Portugal soma oito presenças consecutivas em finais, nas quais conseguiu cinco títulos.