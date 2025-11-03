Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa, intitulada “Salvar a Voz da Liberdade – Ajudar a Nasira e a sua família”, foi criada por Marta Crawford, psicóloga portuguesa que, desde 2021, colabora com redes de apoio humanitário a mulheres afegãs perseguidas pelos talibãs.

Nasira H. é jornalista e ativista pelos direitos das mulheres, fugiu com a mãe e os irmãos para o Irão, deixando para trás a sua vida e trabalho. Marta Crawford alerta para o risco de deportação: “Esta campanha pretende mobilizar a sociedade civil para salvar esta família antes que seja tarde.”

O acolhimento em Portugal será assegurado pelo JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados Portugal, organização com mais de 30 anos de experiência em apoio a refugiados. O plano inclui 12 meses de acompanhamento, abrangendo alojamento, alimentação, ensino da língua e da cultura portuguesa, apoio médico, psicológico e social, assim como formação profissional e integração no mercado de trabalho, segundo comunicado enviado às redações.

Associações que disponibilizam apoio a migrantes: JRS Portugal — O gabinete jurídico "tem como objetivo assessorar juridicamente os utentes no seu processo de regularização, bem como emitir pareceres e orientações técnicas internas em matérias de Lei de Estrangeiros, Lei de Asilo e legislação acessória". Saiba mais aqui. Renovar a Mouraria — Centrada na freguesia de Santa Maria Maior, em Lisboa, esta associação ajuda com os processos de regularização de quem "vive, trabalha, estuda ou tem filhos que estudam" naquela zona. Conheça o projeto aqui. Lisbon Project — Este projeto tem como objetivo "construir uma comunidade que integra e capacita migrantes e refugiados". Nesse sentido, tem também disponível um gabinete de apoio jurídico. Fique a par de tudo aqui. Mundo Feliz — Esta associação ajuda os imigrantes no processo de regularização em Portugal e também na procura de emprego, entre outros serviços. Saiba mais aqui. Linha de Apoio ao Migrante — Esta linha "tem como principal objetivo responder de forma imediata às questões mais frequentes dos migrantes, disponibilizando telefonicamente toda a informação disponível na área das migrações e encaminhando as chamadas para os serviços competentes". Contactos: 808 257 257 / 218 106 191. Mais informações aqui.

A responsável pela campanha sublinha que, embora a equipa do JRS esteja pronta, faltam recursos financeiros. A AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo ainda não desbloqueou fundos europeus destinados ao acolhimento de refugiados, o que tem atrasado este e outros processos. Sem financiamento, a JRS não pode receber a família nem dar seguimento à emissão de vistos através da Embaixada de Portugal em Teerão, conforme orientação do ministério dos Negócios Estrangeiros.

“Encontramo-nos num impasse. Não podemos continuar à espera de decisões burocráticas quando há vidas que estão em risco. Apelo à solidariedade dos portugueses para que contribuam com os seus donativos para salvar uma família e dar uma nova vida a uma mulher que arriscou tudo pela liberdade e pelos direitos humanos”, sublinha Marta Crawford.

A campanha encontra-se disponível em GoFundMe ou diretamente para o JRS Portugal IBAN: PT50 0036 0071 9910 0093 8313 2

