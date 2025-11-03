Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A iniciativa, intitulada “Salvar a Voz da Liberdade – Ajudar a Nasira e a sua família”, foi criada por Marta Crawford, psicóloga portuguesa que, desde 2021, colabora com redes de apoio humanitário a mulheres afegãs perseguidas pelos talibãs.
Nasira H. é jornalista e ativista pelos direitos das mulheres, fugiu com a mãe e os irmãos para o Irão, deixando para trás a sua vida e trabalho. Marta Crawford alerta para o risco de deportação: “Esta campanha pretende mobilizar a sociedade civil para salvar esta família antes que seja tarde.”
O acolhimento em Portugal será assegurado pelo JRS – Serviço Jesuíta aos Refugiados Portugal, organização com mais de 30 anos de experiência em apoio a refugiados. O plano inclui 12 meses de acompanhamento, abrangendo alojamento, alimentação, ensino da língua e da cultura portuguesa, apoio médico, psicológico e social, assim como formação profissional e integração no mercado de trabalho, segundo comunicado enviado às redações.
A responsável pela campanha sublinha que, embora a equipa do JRS esteja pronta, faltam recursos financeiros. A AIMA – Agência para a Integração, Migrações e Asilo ainda não desbloqueou fundos europeus destinados ao acolhimento de refugiados, o que tem atrasado este e outros processos. Sem financiamento, a JRS não pode receber a família nem dar seguimento à emissão de vistos através da Embaixada de Portugal em Teerão, conforme orientação do ministério dos Negócios Estrangeiros.
“Encontramo-nos num impasse. Não podemos continuar à espera de decisões burocráticas quando há vidas que estão em risco. Apelo à solidariedade dos portugueses para que contribuam com os seus donativos para salvar uma família e dar uma nova vida a uma mulher que arriscou tudo pela liberdade e pelos direitos humanos”, sublinha Marta Crawford.
A campanha encontra-se disponível em GoFundMe ou diretamente para o JRS Portugal IBAN: PT50 0036 0071 9910 0093 8313 2
