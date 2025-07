Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"A história da Polícia de Segurança Pública remonta a 1383, ano em que, por iniciativa do rei D. Fernando I, foi constituído o primeiro corpo organizado de polícias em Lisboa, denominados Quadrilheiros", recorda a PSP em comunicado enviado às redações.

Posteriormente, "em 1760, foi criado o lugar de Intendente-Geral da Polícia da Corte e do Reino, com jurisdição em matéria de segurança pública, vulgarizando-se o termo 'polícia'".

Já a 2 de julho de 1867, "com a criação da Polícia Cívica de Lisboa e do Porto, foram lançadas as bases organizacionais, funcionais e culturais do que é atualmente a Polícia de Segurança Pública".

De recordar que "a PSP foi a primeira Força de Segurança a incorporar mulheres nos seus quadros, em 1930, exclusivamente para funções de apoio. No ano de 1972 foi concluído o primeiro curso de formação de polícias femininos com funções operacionais, do qual fizeram parte 200 mulheres".

"Também no ano de 1992 a PSP assumiu-se como pioneira, ao constituir-se como a primeira Polícia portuguesa a integrar uma missão internacional de paz, com um contingente de polícias que integrou a missão da ONU na Jugoslávia (UNPROFOR CIVPOL)", é ainda lembrado.

Para assinalar o 158.º aniversário da PSP, existem hoje vários eventos: Seminário Internacional, Concerto da Banda Sinfónica da PSP, Exposição Fotográfica da Atividade da PSP, Cerimónia Religiosa e uma Cerimónia Policial que decorrerá hoje à tarde, na Direção Nacional.

Estrutura e funções

"Com uma matriz civil, uniformizada e armada, a PSP tem por missão genérica defender a legalidade democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos", recorda esta força policial.

"Para além da Direção Nacional, a PSP conta com dois estabelecimentos de ensino – o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna (ISCPSI), único estabelecimento de ensino superior policial em Portugal, e a Escola Prática de Polícia (EPP), de cariz profissional – um instituto público dedicado à ação social complementar (Serviços Sociais) e um total de 470 unidades e subunidades operacionais, enquadradas em dois Comandos Regionais (Madeira e Açores), dois Comandos Metropolitanos (Lisboa e Porto) e 16 Comandos Distritais (com sede nas respetivas Capitais de Distrito). Por fim, dispõe de uma Unidade Especial de Polícia, composta pelo Corpo de Intervenção, Grupo de Operações Especiais, Corpo de Segurança Pessoal, Centro de Inativação de Explosivos e Segurança em Subsolo e Grupo Operacional Cinotécnico", pode ler-se.

A PSP "tem como responsabilidade territorial a Área Metropolitana de Lisboa, a Área Metropolitana do Porto, a Região Autónoma dos Açores, a Região Autónoma da Madeira, todas as Capitais de Distrito e as grandes Cidades e Vilas do País".

Esta força policial "tem como atribuições o Policiamento de Proximidade, a Prevenção e Segurança Rodoviária, o Patrulhamento e a Segurança Pública, a Investigação Criminal, a Proteção Ambiental e a Segurança de Grandes Eventos. Tem ainda como atribuições específicas e exclusivas o Controlo de Armas e Explosivos, o Controlo da Atividade de Segurança Privada, o Ponto Nacional de Informações sobre Desporto, a Segurança Aeroportuária, o Controlo da Fronteira Aérea e a Segurança e Proteção Pessoal a Altas Entidades".

Atualmente, a PSP é "responsável pela segurança quotidiana de mais de 5 milhões de cidadãos e de muitos outros que realizam movimentos pendulares diários de ou para as áreas de responsabilidade da PSP (68% da população residente e flutuante)". Assim, "através de milhares de polícias, assegura a proteção de pessoas, bens e liberdades fundamentais".

A PSP conta atualmente com cerca de 20 000 polícias e pouco mais de 600 profissionais das carreiras técnicas. Cerca de 5 200 polícias têm menos de 35 anos de idade e 11% do efetivo policial é constituído por mulheres.