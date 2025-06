Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo Marco Martins, o projeto-piloto vai ter a duração de quatro meses e conta com uma embarcação com capacidade para 20 pessoas, que fará a ligação entre as duas margens do rio Douro de hora a hora, em cada sentido, e com possibilidade de utilização do Andante.

O serviço arranca às 07:30 de sexta-feira, na Afurada, e estão previstas “13 viagens em cada sentido de segunda a quinta-feira, 15 viagens à sexta, 13 ao sábado e 11 ao domingo”, especificou, esclarecendo que estas ligações poderão sofrer ajustes se a procura pelo transporte fluvial se intensificar.

As viagens terminarão às 20:00 de segunda a quinta-feira. De sexta-feira a domingo, o último barco sairá do cais às 22:00.

Cada viagem “tem a duração de cerca de sete minutos, quando de carro, num dia sem trânsito, dura entre 20 e 30 minutos e de transporte público cerca de 50 minutos”, destacou.

O presidente da TMP disse que conseguir lançar este projeto-piloto na véspera dos festejos do São Pedro da Afurada (a decorrer na noite de sábado para domingo) foi “uma corrida”, tendo em conta que as autarquias do Porto e de Vila Nova de Gaia devolveram esta competência à Área Metropolitana do Porto em 29 de maio.

Esta ligação - que estará, para já, disponível até ao final de outubro - servirá também para fazer “um estudo real da procura”.

A TMP pretende perceber o potencial de fluxo desta ligação, quer com os residentes das duas cidades, quer com turistas, por forma a, mais tarde, “lançar um concurso” para esta travessia fluvial.

Além de ser possível utilizar o passe Andante (metropolitano e municipal) e o Andante Z2, haverá bilhete a bordo, com um custo de 2,25 euros.

A travessia entre o Cais do Ouro e a Afurada, efetuada pela embarcação Flor do Gás, foi suspensa em 2020, mas a travessia foi retomada no verão de 2022, em regime excecional, durante as festas de São Pedro e o Festival Marés Vivas.