"Não nos compete comentar processos ou diligências judiciais, mas antes encará-los com normalidade", foi esta a reação do ministério ao caso das buscas à TAP e ao grupo Barraqueiro, ao qual o 24notícias teve acesso.

O ministro, Miguel Pinto Luz, garante ainda que, "O anterior processo de privatização da TAP, recorde-se, foi escrutinado pelo Tribunal de Contas e pela Assembleia da República, através de uma Comissão Parlamentar de Inquérito." Acrescentando que, "O escrutínio é essencial num Estado de Direito e devemos encará-lo como elemento essencial de uma democracia saudável e moderna."

Afirmou ainda ser garantida "toda a colaboração com as autoridades competentes e o Estado português continuará a assegurar que o processo decorra com integridade."

O inquérito teve origem numa queixa apresentada, em 2023, pelos então ministros dos Transportes e Finanças, Pedro Nuno Santos e Fernando Medina.

Há suspeitas de que David Neelman socorreu-se de fundos próprios da TAP para, juntamente com Humberto Pedrosa, comprar a companhia aérea. Em causa estarão crimes como oferta e recebimento indevidos de vantagem, participação económica em negócio ou burla qualificada, diz a CNN.

A Polícia Judiciária está também a fazer buscas em empresas de consultadoria e escritórios de advogados.

