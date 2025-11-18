Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Papa Leão XIV está a realizar a primeira viagem apostólica do seu pontificado de 27 deste mês a 2 de dezembro, visitando a Turquia e o Líbano. Os últimos dias foram passados no palácia Barberini, em Castel Gandolfo, onde respondeu a algumas perguntas dos jornalistas presentes.

Questionado sobre o aniversário dos 110 anos das Aparições, em Fátima, o pontífice afirmou que “Fátima, certamente, e muitos outros lugares, o problema é programar todos os compromissos”, disse ao CM.

O Papa Leão XIV disse esta terça-feira à noite, em resposta ao Correio da Manhã, que pretende visitar Fátima logo que possível, mas também muitos lugares.

“Pretendo ir a Fátima, a Guadalupe também, no México, assim como ao Uruguai, à Argentina e ao Peru, com toda a certeza”, disse o Papa. "O problema é programar todos os compromissos. Durante o ano jubilar vamos viver cada dia e programar as atividades pouco a pouco”.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.