Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com 400 milhões de utilizadores e 4 milhões de criadores de conteúdo, a OnlyFans é uma das plataformas mais conhecidas e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidas, do mundo digital. A CEO, Keily Blair, reconhece essa perceção, mas não se deixa afetar.

“Não queremos ser a xícara de chá de toda a gente. Ficamos felizes em ser o copo de vinho de algúem”, afirmou, sublinhando que a empresa não procura agradar a todos, mas servir bem a sua comunidade.

A CEO destacou que o modelo de negócio da plataforma é motivo de orgulho, especialmente pelo foco na segurança e verificação dos criadores: “Não é o Velho Oeste da internet”, garantiu.

O processo de inscrição é rigoroso, exigindo identificação, dados bancários e número fiscal. O objetivo, segundo Keily Blair, é garantir que o conteúdo partilhado, sobretudo o adulto, seja seguro, consensual e responsável.

Além da dimensão económica, a líder da OnlyFans sublinhou o impacto social e a diversidade da comunidade, incluindo a forte presença de criadores LGBTQIA+. Curiosamente, revelou ainda que mantém um perfil na plataforma dedicado à apicultura — uma prova de que o espaço é mais amplo do que o seu estereótipo.

Keily Blair lamentou o sexismo com que frequentemente se depara, notando que as perguntas sobre criadoras femininas são constantes, enquanto os criadores masculinos raramente são mencionados.

Quando o tema passou para a inteligência artificial, a CEO foi clara: cada decisão da empresa deve beneficiar os criadores. Por isso, o OnlyFans não permite o uso de conteúdos gerados por IA, a menos que essa informação seja claramente comunicada aos seguidores.

“Quanto mais nos alimentarem IA, mais vamos desejar autenticidade”, afirmou.

Outro dado surpreendente revelado por Blair foi que a maior parte da receita da plataforma provém de compras únicas, e não de subscrições mensais, contrariando a ideia generalizada sobre o modelo do OnlyFans.

No final, a mensagem de Keily Blair foi simples, mas poderosa: a confiança é o bem mais valioso na economia digital, e cabe às plataformas garantir que essa confiança é baseada na transparência, na autenticidade e no respeito por quem cria.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.