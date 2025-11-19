Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Valiant Richey, diretor global de divulgação e colaboração, sublinhou na sessão que a segurança, num serviço que já reúne cerca de mil milhões de utilizadores, 200 milhões dos quais na Europa, “não é negociável”.

Segundo a RTP Notícias, citando a Lusa, entre as novidades anunciadas está a introdução, “nas próximas semanas”, de uma marca d’água invisível para identificar conteúdos gerados por IA dentro da própria plataforma.

Segundo o TikTok, esta etiqueta funciona como uma camada adicional de proteção: só pode ser lida pelo sistema interno, o que torna mais difícil a sua remoção e garante uma identificação mais fiável e contextual do conteúdo.

Jade Nester, diretora de segurança, privacidade e proteção de dados na Europa, recordou que o TikTok começou a assinalar vídeos gerados por IA em 2023, mas que o combate à desinformação criada por estas tecnologias continua a ser uma prioridade.

A plataforma já rotulou 1,3 mil milhões de vídeos e obriga os criadores a identificar conteúdos realistas produzidos com IA.

Controlo no feed e fundo para literacia digital

A empresa vai ainda testar um novo controlo no feed “Para Ti”, que permite aos utilizadores ajustar a quantidade de vídeos gerados por IA que pretendem ver, revela o The Guardian.

A diretora de segurança, Jade Nester, afirma que há muitas pessoas dentro da rede social que "apreciam conteúdos criados com ferramentas de IA, desde arte digital a explicações científicas" e querem "dar às pessoas a possibilidade de ver mais ou menos desses conteúdos, com base nas suas próprias preferências."

Foi ainda anunciada a criação de um fundo de dois milhões de dólares destinado a especialistas que irão produzir conteúdos educativos sobre literacia digital e segurança em IA, também direcionados ao feed principal.

Combate ao ódio e moderação híbrida

O fórum abordou igualmente o reforço das práticas de detecção de redes que disseminam ódio e violência. Desde o início do ano, o TikTok removeu 17 redes, que envolviam mais de 920 contas associadas a ideologias extremistas.

Nos primeiros seis meses de 2025, foram eliminados 6,5 milhões de vídeos por violarem estas regras, cerca de 2% de todo o conteúdo infrator.

Para identificar discurso de ódio, a plataforma combina moderação por IA com equipas humanas. De acordo com os dados apresentados, o conteúdo gráfico moderado manualmente caiu 76% no último ano, enquanto a IA passou a identificar o dobro dos comentários que violam as regras.

Novas ferramentas de bem-estar digital

O TikTok anunciou ainda novas funcionalidades destinadas a promover hábitos de utilização mais saudáveis.

O espaço “Tempo e Bem-estar” inclui sons relaxantes, exercícios de respiração e um “diário de afirmações”, que permite definir um propósito para o dia.

Foram também introduzidas quatro novas “Missões de Bem-estar”, dirigidas sobretudo a adolescentes. Entre elas estão: a ferramenta das horas de sono, que incentiva a evitar o uso da aplicação durante a noite, ao longo de oito semana e a do tempo de ecrã, uma missão semanal que ajuda os utilizadores a monitorizar o tempo passado na plataforma.