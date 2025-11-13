Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O IPMA tinha emitido avisos 'laranja' até às 9h00 de hoje para os distritos de Viseu, Évora, Porto, Guarda, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga devido à chuva forte e persistente, passando depois a amarelo até sábado.

Bragança também está sob aviso amarelo devido à chuva até às 21h00 de sexta-feira.

O arquipélago da Madeira também está sob aviso amarelo ao longo dos próximos dias, devido a trovoadas, vento, chuva ou ondulação forte, em diferentes períodos até sábado.



