A E-REDES regista na manhã desta quinta-feira cerca de 20 mil clientes sem energia devido ao mau tempo, sendo Lisboa, Santarém e Setúbal as zonas mais afetadas. Este último distrito (em alerta vermelho devido a precipitação) regista quase metade dos casos (8000 clientes sem eletricidade), avança fonte oficial da E-Redes.

Além de Setúbal, dezasseis distritos de Portugal continental estão sob aviso laranja por previsão de chuva forte. Nos distritos de Viseu, Porto, Guarda, Santarém, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga, o aviso mantém-se até às 9h00. Para Évora, Beja e Portalegre, o alerta vigora até às 12h00, enquanto Faro estará sob aviso laranja até às 15h00, devido à precipitação. Entre as 9h00 e as 18h00, o distrito algarvio volta a ter aviso laranja, desta vez devido à agitação marítima, com previsão de ondas de sudoeste entre 4 e 5,5 metros, especialmente no barlavento.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), até às 7h30 desta quinta-feira foram registadas 91 ocorrências, principalmente inundações em vias públicas e quedas de árvores, concentradas na região Oeste, Leiria, Coimbra, Área Metropolitana de Lisboa e Península de Setúbal.

Entre 00h00 de quarta-feira e 00h00 desta quinta-feira, a Proteção Civil contabilizou 270 ocorrências relacionadas com a depressão Cláudia.

Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira permanecem sob aviso amarelo, devido a precipitação, vento ou agitação marítima, em distintos períodos até sábado.

