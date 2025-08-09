Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Contudo, o relatório reconhece que nem todos os ultraprocessados são igualmente prejudiciais: alguns, como certos pães integrais, iogurtes com baixo teor de açúcar, molhos de tomate e pastas de frutos secos ou leguminosas, podem ser opções mais saudáveis, embora devam ser sempre monitorizados para garantir essa qualidade.

Christopher Gardner, vice-presidente do grupo de redação do relatório, reforça à CNN que esta exceção não deve ser desculpa para a indústria, pois a grande maioria dos ultraprocessados contém grandes quantidades de sal, açúcar e gorduras, além de aditivos que estimulam o excesso alimentar e vários problemas de saúde.

Nos EUA, mais de metade das calorias diárias provêm de ultraprocessados, no caso das crianças atinge os 62%. Estudos associam o consumo elevado destes alimentos a riscos aumentados de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, obesidade, distúrbios do sono e depressão.

A AHA recomenda que os consumidores reduzam ao máximo o consumo dos ultraprocessados mais nocivos, especialmente os ricos em gorduras pouco saudáveis, açúcares adicionados e sal, mas permite o consumo moderado de alguns ultraprocessados “mais saudáveis” e acessíveis, integrados numa dieta equilibrada.

Marion Nestle, especialista em nutrição, critica a ideia de “ultraprocessados saudáveis”, referindo estudos que mostram que mesmo estes alimentos podem levar a um maior consumo calórico comparado com alimentos minimamente processados cozinhados em casa, o que dificulta a perda de peso.

Por fim, a AHA categorizou os alimentos em três grupos: