Desde o início de 2022, o cabaz essencial de 63 produtos já subiu 66,42 euros, um aumento de 35,39%. O impacto do aumento dos preços dos bens alimentares essenciais começa a ser sentido nas cadeias de abastecimento, indicou a associação de defesa do consumidor.

Entre 4 e 11 de março, os produtos que registaram maiores aumentos percentuais foram o atum posta em óleo vegetal (33%, para 1,69 euros/kilo), as salsichas de Frankfurt (20%, para 1,94 euros) e a massa espirais (12%, para 1,35 euros). Comparando com o início do ano, destacam-se também a curgete (38%), a dourada (28%) e a couve-coração (27%).

Em relação ao mesmo período de 2025, os maiores aumentos percentuais ocorreram na curgete (45%), no robalo (41%) e no café torrado moído (33%). Desde o início da análise da DECO PROteste, a 5 de janeiro de 2022, os produtos com maior valorização percentual foram a carne de novilho para cozer (121%, para 12,85 euros/kg), a couve-coração (87%, para 1,86 euros/kg) e os ovos (84%, para 2,10 euros/kg).

O cabaz essencial inclui categorias como Carne, Congelados, Frutas e Legumes, Laticínios, Mercearia e Peixe, com produtos como peru, frango, carapau, pescada, cebola, batata, cenoura, banana, maçã, laranja, arroz, esparguete, açúcar, fiambre, leite, queijo e manteiga.

Para simular preços e comparar supermercados, os consumidores podem consultar a ferramenta da DECO PROteste aqui.

