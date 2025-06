Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O incidente ocorreu na madrugada de 1 de agosto de 2021, quando o homem, com mais de 80 anos, disparou mortalmente sobre um intruso que entrou na sua quinta, localizada na zona do parque florestal de La Atalaya, em Ciudad Real, avança o El Pais. O assaltante, Nelson David Ramírez, um cidadão das Honduras de 36 anos, empunhava uma motosserra desligada no momento do confronto. Embora não tenha ameaçado diretamente o livreiro, este reagiu com dois tiros no peito, que se revelaram fatais.

Um tribunal popular considerou José Manuel Lomas culpado de homicídio com dolo eventual, e o homem foi inicialmente condenado a seis anos e três meses de prisão. No entanto, o Tribunal Superior de Justiça de Castilla-La Mancha reconheceu legítima defesa, embora desproporcionada, e reduziu a pena para nove meses e quatro dias, que Lomas não terá de cumprir, já que esteve mais de nove meses em prisão preventiva.

Apesar da redução da pena, a sentença manteve a obrigação de indemnizar a família do intruso. A compensação inicial de 153.000 euros foi reduzida para 52.000 euros, mais juros e custos judiciais. Incapaz de arcar com essas despesas, o livreeiro aceitou a proposta do seu advogado de lançar uma campanha de crowdfunding através da plataforma GoFundMe, que já reuniu cerca de 50.000 euros dos 80.000 necessários.

O advogado, Juan Manuel Lumbreras, sublinhou que o seu cliente vive com uma pensão mínima e não quer vender a sua única propriedade, a casa onde reside desde a reforma. Parte do montante angariado será também utilizado para apoio psicológico, já que José Manuel Lomas sofre de um transtorno de paranóia, agravado desde o incidente, e que o faz viver com medo constante, convencido de que ainda o querem agredir.

A campanha foi bem acolhida pelo público, com quase 2.000 doações, algumas de valores elevados. Segundo o advogado, o apoio não é apenas financeiro: “Há também um enorme valor moral em sentir-se respeitado e apoiado por tantas pessoas.” A recolha de fundos, lançada após o julgamento, respeita os termos de uso da plataforma, que apenas proíbe campanhas relacionadas com defesa legal de crimes se forem lançadas antes da sentença.

O caso gerou polémica e mobilizou a opinião pública, com manifestações em várias cidades e petições online a pedir a inocência de José Manuel Lomas. Políticos do partido Vox aproveitaram o caso para promover alterações legislativas em nome da legítima defesa. “Não pode ser crime defender o próprio lar”, disse o deputado Ricardo Chamorro, enquanto Santiago Abascal, líder do partido, acusava o sistema judicial de punir quem cumpre a lei.

Entretanto, o livreiro continua a viver na sua casa em Ciudad Real e espera conseguir os fundos necessários para encerrar este capítulo. “Queremos que ele possa seguir em frente com dignidade, sem ter de vender o único bem que possui”, afirmou o advogado. A campanha aproxima-se do objectivo, impulsionada pela notoriedade do caso e por um sentimento generalizado de empatia.