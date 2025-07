Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao longo do verão, os militares da GNR vão distribuir 1 800 cabazes com bens essenciais, especialmente pensados para ajudar os idosos a lidar com as altas temperaturas. Os cabazes incluem água, bolsas de fruta, barras de cereais e creme hidratante — produtos que promovem a hidratação e o bem-estar.

A entrega será feita durante as visitas regulares da GNR a idosos referenciados pela 'Operação Censos Sénior', uma operação que identifica anualmente cidadãos mais isolados e em situação de maior vulnerabilidade. Durante essas visitas, os militares irão também fornecer informações importantes sobre como enfrentar ondas de calor, desde cuidados com a exposição solar até sinais de alerta para desidratação ou insolação.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

“A combinação da entrega de bens essenciais com a partilha de informações preventivas permite-nos oferecer um apoio mais completo aos idosos”, destaca a GNR, que reforça o seu compromisso com a proteção dos mais frágeis da sociedade.

O Pingo Doce, parceiro nesta ação desde 2022, sublinha o seu papel ativo na comunidade, lembrando que esta colaboração já permitiu entregar mais de 10.000 cabazes em três anos. Para a cadeia de supermercados, esta é uma forma concreta de “chegar a quem mais precisa”, promovendo o bem-estar dos idosos, especialmente durante os meses mais críticos do verão.

A iniciativa reforça uma resposta solidária e preventiva a uma realidade ainda presente em muitas zonas do país: o envelhecimento, a solidão e a falta de acesso a bens e informação. Um gesto simples, mas que pode fazer a diferença entre um verão seguro — ou fatal — para quem mais precisa de cuidado.