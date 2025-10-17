Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a GNR, a apreensão ocorreu no âmbito de uma fiscalização rodoviária, durante a qual os militares verificaram que os maços de tabaco se encontravam no banco traseiro da viatura do suspeito.

Após a identificação do homem de 21 anos, o tabaco foi confiscado e foi levantado um auto de contraordenação aduaneira.

Os factos foram comunicados à Autoridade Tributária de Matosinhos.

A GNR recorda no comunicado que a comercialização de produtos de tabaco deve cumprir as normas legais, incluindo o pagamento dos impostos devidos e a utilização de selos previstos no Código dos Impostos Especiais do Consumo (CIEC).

