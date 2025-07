A 9 de junho, um recluso de 56 anos foi encontrado enforcado na sua cela em Cagliari, na Sardenha - o 33º suicídio numa prisão italiana este ano.

Esta semana, o presidente italiano, Sergio Mattarella, apelou ao governo que respondesse ao número "dramático" de suicídios atrás das grades, que descreveu como uma "verdadeira emergência social".

Segundo o Politico, sistema prisional, que enfrenta problemas de sobrelotação e de falta de atendimento psiquiátrico, está sob pressão.

Ainda assim, no início de junho, o governo de direita de Itália aprovou um decreto-lei que aumenta as penas de prisão, acrescenta 14 novos delitos e restringe as alternativas à prisão.

Giorgia Meloni descreveu a nova lei como um passo em direção à segurança pública que vai proteger as pessoas mais vulneráveis da sociedade.

“É uma ilusão perigosa pensar que mais punições e mais tempo de prisão levam a mais segurança”, disse Vittorio Manes, professor de direito penal na Universidade de Bolonha.

Sergio Rastrelli, senador do partido Irmãos de Itália, de Meloni, rejeitou os receios de que a nova lei possa levar mais pessoas à prisão.

"Não é verdade que novos tipos de crimes aumentem a população carcerária. Pelo contrário, isto estabelece limites claros para que aqueles que pretendem infringir a lei entendam que serão responsabilizados", disse.

Em abril, as prisões italianas abrigavam mais de 62 mil pessoas, em instalações construídas para apenas 51 mil, de acordo com um relatório da Antigone, uma ONG que monitora as condições prisionais.

Em 2023, as prisões italianas apresentavam uma taxa de sobrelotação de 119% - uma das mais altas da União Europeia.

Em 2013, Tribunal Europeu de Direitos Humanos proferiu a sentença Torreggiani , que condenou o país por violações sistemáticas da proibição de tratamentos desumanos e degradantes.

O caso envolveu sete reclusos mantidos em celas com menos de 3 metros quadrados por pessoa, um limite que o Tribunal considera desumano.

A decisão forçou Itália a melhorar as condições e a reduzir a sobrelotação, com uma expansão das alternativas à prisão. A população carcerária diminuiu e Itália introduziu regimes de celas abertas.

Este processo de reforma está agora em risco. O governo Meloni endureceu as penas e descartou instrumentos como reduções de pena ou perdões coletivos, medidas que foram utilizadas pelo falecido primeiro-ministro e líder do Forza Italia, Silvio Berlusconi.

“Amnistias e perdões não se alinham com a visão do governo de um Estado moderno”, disse Rastrelli, argumentando que tais medidas oferecem apenas um alívio de curto prazo, sem abordar questões mais profundas.