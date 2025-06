Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Enquanto eu tiver responsabilidades, adotarei o lema das Cavalhadas de Vildemoinhos: ‘enquanto o mundo for mundo’, haverá Feira de São Mateus”, afirmou Fernando Ruas, durante a reunião da Assembleia Municipal.

O autarca reagia à intervenção do deputado municipal do PS João Paulo Rebelo que, ao elencar vários assuntos que o preocupam no concelho, se referiu à possível saída da Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) da Viseu Marca, por discordar do seu modelo de gestão atual.

Criada em 2016, a Viseu Marca – responsável pela organização da Feira de São Mateus - é uma associação de marketing territorial e de ‘branding’ que tem o capital social dividido pela AIRV (48%), Câmara de Viseu (48%) e Associação Comercial do Distrito de Viseu (4%).

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Fernando Ruas, que foi presidente da autarquia durante 24 anos (entre 1989 e 2013) e regressou depois da vitória nas últimas eleições, lembrou que não se opôs a que “a câmara tivesse abdicado de ser maioritária e passasse a ter a mesma percentagem que outra entidade”, a AIRV.

“É isso que vamos cumprir. Não vou aceitar que quem tem o mesmo peso no capital me diga: ‘agora resolva este problema’. Não. Cada um tem de resolver o seu”, defendeu.

Segundo Fernando Ruas, a AIRV tem de colocar o assunto em Assembleia Geral e, “se quer alienar o seu capital, tem que dizer a qual entidade”.

“Nós organizaremos a Feira de São Mateus, neste momento com esta figura. Se ela se revelar impossível, voltaremos à figura inicial”, afirmou, lembrando que o certame foi inicialmente gerido pela câmara, depois pela Expovis (empresa em que a autarquia era maioritária e que foi extinta no tempo de Almeida Henriques) e agora pela Viseu Marca.

Fernando Ruas garantiu que o executivo está disponível “para ver, com parceiros, a melhor solução para a Feira de São Mateus”.

“Mas não estou na disposição nem de ter ameaças por parte de um outro parceiro. Respeitamo-nos, mas também exigimos respeito”, acrescentou.

No dia 18, o presidente da AIRV, João Cotta, contou à agência Lusa que a associação pediu uma Assembleia Geral (marcada para hoje), “devido ao seu desconforto quer com o modelo de governação, quer com o modelo de gestão”, e para “discutir o futuro com os sócios”.

“Se o futuro passar pela saída da AIRV, passará, mas tem de ser uma saída negociada com os outros sócios”, de “uma forma transparente”, referiu.

Já o presidente da Viseu Marca, Pedro Alves, disse também nesse dia à Lusa que a possível saída da AIRV “é um problema dos associados”.

“Se a AIRV quiser sair, a AIRV sabe como é que entrou e como é que tem de sair”, acrescentou.