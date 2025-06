Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num conjunto de recomendações divulgadas na sua página da internet, a Direção-Geral da Saúde (DGS) lembra os avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que prevê uma subida de temperaturas a partir de hoje, com as máximas a poderem ultrapassar os 40 graus nalgumas regiões do país, e pede cautela aos cidadãos.

Recomenda que as pessoas se mantenham em ambientes frescos ou climatizados pelo menos por duas a três horas por dia, evitem a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, utilizem protetor solar com fator igual ou superior a 30, renovando a sua aplicação de duas em duas horas e após os banhos na praia ou piscina.

Aconselha ainda os cidadãos a usarem roupas de cor clara, leves e largas, cobrir a maior parte do corpo e nao esquecer do chapéu e óculos de sol, com proteção ultravioleta.

A DGS recomenda ainda que se evitem atividades no exterior que exijam grandes esforços físicos, nomeadamente, desportivas e de lazer, e se escolha as horas de menor calor para viajar de carro, não permanecendo dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol.

Sublinha ainda a necessidade de dar atenção especial a grupos mais vulneráveis ao calor, tais como crianças, pessoas idosas, doentes crónicos, grávidas, trabalhadores com atividade no exterior e diz que as crianças com menos de seis meses de idade não devem estar sujeitas a exposição solar, direta ou indireta.

Lembra igualmente que se deve contactar e acompanhar os idosos e outras pessoas que vivam isoladas, assegurando a sua correta hidratação e permanência em ambientes frescos e arejados, e aconselha os cidadãos a manterem-se informados relativamente às condições climatéricas, para poderem adotar os cuidados necessários.

Em caso de emergência, se houver sinais de alerta como suores intensos, febre, vómitos/náuseas ou pulsação acelerada/fraca), deve-se contactar o SNS 24, através do número 808 24 24 24, ou ligar para número europeu de emergência 112.

Por causa do tempo quente, 12 distritos de Portugal continental vão estar no fim de semana sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três, que é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado".

O IPMA prevê uma subida gradual das temperaturas na ordem dos 10 graus Celsius, prevendo-se que no fim de semana, nalgumas regiões do país, as máximas ultrapassem os 40 graus.