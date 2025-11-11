Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num comunicado divulgado esta segunda-feira, o IPMA explicou que “a partir do final de dia 11 no Minho, estendendo-se gradualmente às restantes regiões do continente ao longo do dia 12, e nos dias seguintes, através da passagem de sucessivas linhas de instabilidade, pelo menos até ao fim de semana”, os efeitos da depressão vão atingir Portugal continental.

Segundo o Instituto, a depressão trará chuva persistente e por vezes forte, acompanhada de trovoada, especialmente na quarta e quinta-feira. “Assim, prevê-se ocorrência de períodos de chuva persistente e por vezes forte, em especial nos dias 12 e 13, acompanhada de trovoada. A partir da tarde de dia 13, a precipitação ocorrerá maioritariamente em regime de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada”, refere o comunicado.

As zonas mais afetadas deverão ser o litoral Norte e Centro e as regiões montanhosas, onde os acumulados de precipitação poderão ser significativos. “Os maiores acumulados de precipitação deverão registar-se no litoral Norte e Centro e nas regiões montanhosas, podendo até domingo superar em alguns locais os 150 mm”, adiantou o IPMA.

O vento também se fará sentir com força. De acordo com o Instituto, ele irá “intensificar-se do quadrante sul, a partir de terça-feira, com rajadas até 70 km/h no Minho, que se irão estender ao restante litoral oeste no dia 12, e até 80 km/h nas terras altas”. O pico de intensidade está previsto para quinta-feira, quando as rajadas “poderão atingir valores da ordem de 90 km/h no litoral e da ordem de 120 km/h nas terras altas”.

A agitação marítima será outra das consequências da depressão Claudia. O IPMA prevê “ondas de sudoeste com três a quatro metros, temporariamente com quatro a cinco metros na quinta-feira, afetando partes da costa habitualmente mais abrigadas, como por exemplo a costa sul do Algarve ou da região da Arrábida, no distrito de Setúbal”.

Face a este cenário, o Instituto alerta que “serão emitidos avisos meteorológicos ao longo da semana, nomeadamente de precipitação, trovoada, rajada e agitação marítima”, recomendando o acompanhamento regular das atualizações.

A depressão Claudia, com expressão em altitude, deverá inserir-se “numa vasta região depressionária complexa sobre o Atlântico Norte e que se prevê ficar quase estacionária até ao fim de semana”, conclui o IPMA.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.