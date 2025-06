Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fortunato Frederico, empresário de Guimarães e fundador da Kyaia, escolheu o ex-ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues para lhe suceder.

"Tenho 82 anos, aproxima-se o ‘render da bandeira’, tinha de ter uma pessoa para dar continuidade ao negócio. As exigências hoje, para um gestor, são diferentes do que eram, queria uma pessoa de fora da indústria", explicou ao Dinheiro Vivo.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

"A entrada do Tiago Brandão Rodrigues é precisamente para que o grupo continue a crescer, incluindo nos sapatos, só que em vez de os produzirmos, serão, em grande parte, subcontratados fora", justifica ainda o empresário. "Não estou a inventar nada, estou apenas a seguir o caminho que Itália e outros países já seguiram".

Criada em Guimarães em 1984, a empresa expandiu-se em 1986 para Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, onde atualmente concentra “a maior parte da força operária” do grupo, distribuída por quatro fábricas instaladas em 60 mil metros quadrados da zona industrial de Formariz.