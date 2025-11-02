Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"A primeira e principal mensagem que quero deixar aqui hoje é dizer com toda a clareza, eu vou à segunda volta. É contra muitos que não acreditam, mas eu acredito, vocês acreditam e isso é o essencial para começar este caminho que só acaba no Palácio de Belém", disse Cotrim Figueiredo, eurodeputado e antigo líder da Iniciativa Liberal, durante a apresentação oficial da sua candidatura às eleições presidenciais de 18 de janeiro, que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.
"O caminho até ao Palácio de Belém começa oficialmente hoje", disse, referindo que na segunda-feira de manhã irá entregar a candidatura no Tribunal Constitucional.
"Mas sei bem que parto atrás. Bem sei que há quem diga que esta candidatura é impossível, ou quem diga que já há muitas candidaturas. Se há coisa que aprendi na vida é que, as coisas que os tristes do costume dizem que não dão, são exatamente as coisas que vale a pena tentar fazer com que dê", revelou.
