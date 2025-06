O Conselho União Europeia (UE) lançou hoje as negociações do pacote de medidas para o reforço da competitividade do setor vitivinícola do bloco, com a aprovação do mandato no Comité Especial da Agricultura (CEA).

As medidas aprovadas pelos Estados-membros reunidos no CEA — uma das instâncias preparatórias das reuniões dos ministros da Agricultura dos 27, nomeadamente nos dossiês relativos à Política Agrícola Comum — incluem a redução do excesso de oferta, o reforço da resiliência climática, a simplificação da rotulagem, o aumento da flexibilidade de plantação e a dinamização das economias rurais através do enoturismo. Segundo um comunicado, o pacote ajudará o setor a adaptar-se à evolução dos padrões de consumo, a gerir o potencial de produção e a aproveitar novas oportunidades de mercado. Os ministros da Agricultura e Pescas da UE reúnem-se, na segunda e terça-feira, no Luxemburgo, o que acontece em abril, junho e outubro, conforme os tratados.