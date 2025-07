Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A sabedoria popular defende há muito que um jantar leve é melhor para uma boa noite de sono. Mas poucas investigações científicas exploraram a influência da dieta nos sonhos.

Num estudo publicado na terça-feira na Frontiers in Psychology, os investigadores de psicologia entrevistaram 1.082 estudantes da Universidade MacEwan (Canadá) durante um período de quatro meses sobre os seus hábitos alimentares, o sono e, mais especificamente, os seus pesadelos, e a relação que estabeleceram entre os dois.

Aproximadamente 40% dos participantes sentiram que a sua dieta afetava a qualidade do sono, incluindo 24,7%, prejudicando-a. E 5,5% acreditavam que influenciava os seus sonhos.

As sobremesas/rebuçados e os produtos lácteos foram referidos pelos inquiridos como os alimentos que mais afetavam a qualidade do sono (22,7% e 15,7%, respetivamente) e dos sonhos (29,8% e 20,6%), tornando-os "estranhos" ou "perturbadores".

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Em contraste, a fruta (17,6%), os legumes (11,8%) e os chás de ervas (13,4%) foram os alimentos mais frequentemente identificados como contribuintes para uma boa noite de sono.

Os autores compararam estas declarações com as relativas às suas intolerâncias alimentares e encontraram uma forte associação entre os pesadelos e a intolerância à lactose.

Muitas pessoas com intolerância à lactose "ainda consomem produtos lácteos", com a intolerância a variar de intensidade consoante a quantidade de lactase (a enzima que digere a lactose) que cada pessoa produz no intestino delgado, realçou à agência France-Presse (AFP) Tore Nielsen, especialista em neurofisiologia e neurocognição de sonhos e pesadelos da Universidade de Montreal e principal autor do estudo.

Ao dormir, estas pessoas podem, portanto, experimentar, consciente ou inconscientemente, "sinais somáticos e orgânicos subtis" associados a sintomas gastrointestinais (inchaço, cólicas, etc.) após o consumo de produtos lácteos.

No entanto, estudos anteriores forneceram evidências de que alguns sonhos "captam distúrbios corporais inconscientes que só se manifestam mais tarde como sintomas visíveis", apontou o investigador. Por exemplo, "sonhar com fogo pode preceder uma febre".

Outra explicação poderá ser as emoções negativas, como a ansiedade, ligadas a sintomas gastrointestinais.

"Sabemos que as emoções negativas vivenciadas durante o período desperto podem estender-se aos sonhos. O mesmo se aplica provavelmente àquelas que surgem devido a distúrbios digestivos durante o sono", explicou Nielsen.

O estudo, no entanto, não estabeleceu uma ligação entre a intolerância ao glúten e os pesadelos, talvez devido à sua baixa prevalência na amostra.

Ou porque a intolerância ao glúten "produz efeitos fisiológicos ou emocionais diferentes", sugeriu.

Embora a ligação entre a intolerância à lactose e os pesadelos pareça robusta, os investigadores questionam como funciona: "Será que os participantes dormem mal porque se alimentam pior? Ou comem pior porque dormem mal?", questionaram.