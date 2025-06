Numa nota, a CML indicou que a cerimónia decorrerá no salão nobre dos Paços do Concelho, às 17h30, altura em que o presidente da Câmara, Carlos Moedas, entregará a Natércia Salgueiro Maia, viúva de Salgueiro Maia, a Medalha de Honra da Cidade, atribuída ao “Capitão de Abril, rosto da revolução” a título póstumo.

Uma homenagem a Salgueiro Maia foi aprovada, por unanimidade, em 18 de dezembro de 2024, após proposta do Livre, no âmbito das celebrações dos 50 anos do 25 de Abril.

A autarquia aprovou então a atribuição da Chave de Honra da Cidade ao capitão de Abril, prevendo que a cerimónia deveria acontecer "no decorrer do mês de abril de 2025".