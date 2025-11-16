Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt



Marina Silva, em entrevista ao The Guardian, sublinhou que o processo seria voluntário e autodeterminado, e que o Brasil, embora favorável à discussão, não está comprometido com um roteiro específico. “O mapa não nos obriga a viajar, nem a escalar. É uma resposta ao nosso conhecimento científico”, afirmou.

O tema é um dos mais controversos da Cop30, com países a debaterem como implementar a transição. Dezembro de 2023, na Cop28 em Dubai, aprovou-se uma resolução histórica para “afastar-se dos combustíveis fósseis”, mas sem cronograma nem detalhes.

“O Brasil coloca a questão porque é produtor e consumidor, mas se quiser, não precisa de depender de fósseis. Há países cuja economia depende deles e não têm soluções fáceis”, disse Silva.

Se houver apoio suficiente, a Cop30 poderá criar um fórum para iniciar a elaboração de um roteiro global de transição.

