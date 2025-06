Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As provas ModA, realizadas pelos alunos dos 4.º e 6.º anos a Português, Matemática, História e Geografia de Portugal e Inglês, decorreram entre 19 de maio e 06 de junho em formato digital.

Num balanço enviado hoje à agência Lusa, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) refere que foram feitas 617 mil provas, registando uma “taxa de realização média acima de 90%”.

“Globalmente, as provas ModA decorreram com normalidade e tranquilidade, tendo sido registadas falhas pontuais ao nível logístico, mas que as escolas solucionaram no momento e sem implicações que impedissem os alunos de realizar as provas”, relata a tutela.

De acordo com o MECI, a realização destas provas em formato digital, à semelhança das provas finais do 3.º ciclo que começaram hoje, esteve a ser preparada pelas escolas e pelos serviços do ministério desde novembro, com inquéritos junto dos diretores antes e depois das provas-ensaio realizadas em fevereiro e na preparação para as provas oficiais.

“Após cada inquérito, os serviços do MECI entraram em contacto com os agrupamentos individualmente, de modo a apoiar na resolução das situações reportadas”, refere o gabinete do ministro Fernando Alexandre.

Além desse acompanhamento, a tutela autorizou 15,4 milhões de euros para a aquisição e reparação de computadores ou de outros equipamentos informáticos, mas perto de metade da verba ficou por executar por parte das escolas.

“Em relação às provas finais do 9.º ano, o MECI autorizou a contratação de 27 técnicos especializados em redes de informática para os 27 agrupamentos que, na sequência do último inquérito realizado, sinalizaram essa necessidade”, acrescenta.

As provas ModA, apesar de obrigatórias, não contam para a avaliação dos alunos. Ainda assim, no início do próximo ano letivo, as escolas vão receber relatórios por aluno e por escola e em novembro deverão ser divulgados um relatório nacional e relatórios concelhios.