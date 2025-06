Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Face ao período homólogo, registou-se um acréscimo de 3.717 beneficiários, o que representa uma subida de 2%.

Já em relação ao mês anterior, houve uma diminuição de 8.410 beneficiários em maio, o equivalente a 4,3%, de acordo com a síntese do Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O número de beneficiários de prestações de desemprego está a recuar há três meses consecutivos, depois de em fevereiro ter alcançado um máximo desde janeiro de 2022.

No que toca ao subsídio de desemprego, observou-se em maio uma subida homóloga de 3,7% do número de beneficiários (mais 5.345), totalizando os 150.995. Já na comparação em cadeia, houve uma descida de 3,3% (menos 5.088 beneficiários).

“O valor médio mensal do subsídio de desemprego em maio foi de 699,99 euros, representando uma variação anual positiva de 7,8%”, nota ainda o GEP.

Por sua vez, o número de beneficiários do subsídio social de desemprego inicial diminuiu 10,9% comparativamente com o mesmo mês do ano anterior (menos 861 subsídios processados) e recuou 21,6% face a abril (um decréscimo de 1.940 beneficiários), totalizando 7.038.

Quanto ao subsídio social de desemprego subsequente, este abrangeu 21.190 beneficiários em maio, o que corresponde a uma redução homóloga de 1,3% (menos 274 beneficiários) e uma queda de 1,1% em termos mensais (menos 241 beneficiários).

À semelhança do que tem sucedido, as prestações de desemprego foram maioritariamente pedidas por mulheres, correspondendo a 107.442 beneficiárias e a beneficiários (42,7%).