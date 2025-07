Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A previsão do Instituto Português do Tempo e da Atmosfera para esta sexta-feira é de céu muito nublado com chuva fraca, em especial no litoral oeste.

No interior, consumido pelo calor nos últimos dias, espera-se uma descida da temperatura máxima, com o céu em geral muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde.

No litoral oeste e até ao início da tarde a previsão é de chuva, com a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada nas serras do extremo norte durante a tarde.

O sul, no Algarve, o vento pode ser mais forte durante a tarde e as temperaturas vão descer.

A temperatura do mar deve variar ao longo da costa entre os 17º e os 22º.

Nesta altura, as autoridades recomendam evitar a exposição ao sol durante os períodos de mais calor, em especial para os grupos vulneráveis. Devido ao vento, a exigência e o cuidado com as queimadas e os fogos é também maior.