A inauguração oficial está prevista para sexta-feira, às 18:30, e no sábado, dia da abertura ao público, haverá uma programação especial de entrada gratuita com espetáculos de Teatro Dom Roberto ao ar livre, oficinas para famílias e visitas à nova exposição, segundo um comunicado divulgado pela Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC – Lisboa Cultura).

O novo circuito expositivo, "que reforça a presença da marioneta em Portugal, integra novas aquisições, doações e empréstimos de longa duração", adianta, acrescentando que, "entre as novidades contam-se os centenários Bonecos de Santo Aleixo e o Retábulo de Dom Quixote, que passam a fazer parte da exposição".

Durante os seis meses em que esteve encerrado, "houve um intenso trabalho de conservação e restauro de mais de 150 peças, bem como diversas intervenções na museografia do espaço", indica ainda a EGEAC – Lisboa Cultura sobre o museu situado no antigo Convento das Bernardas, na Rua da Esperança.

A Lusa contactou a EGEAC para saber mais pormenores da remodelação, novo circuito, aquisições e doações, mas a empresa municipal remeteu as respostas para depois da inauguração.

De acordo com a programação disponível no ‘site’ do museu, no sábado, a partir das 10:30, decorrerão oficinas para construir marionetas inspiradas no universo do teatro tradicional português Dom Roberto, e também visitas orientadas pela diretora, Ana Paula Correia, até às 15:00.

Também estão previstos espetáculos de teatro Dom Roberto, entre as 11:30 e as 16:00, com duas sessões especiais no claustro do museu - dos roberteiros Fernando Cunha e Nuno Pinto - para assinalar o quarto aniversário da inscrição desta arte no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial.

No início de dezembro do ano passado, o museu tinha anunciado um encerramento de dois meses para obras de remodelação que iriam incluir a restruturação das salas, substituição de peças e melhorias na museografia, para renovar o espaço inaugurado em 2001, no Convento das Bernardas, com uma coleção que se estende desde o final do século XIX até à atualidade.

Dedicado ao universo das marionetas e a peças cenográficas usadas em representações teatrais, o Museu da Marioneta expõe uma coleção de longa duração e organiza exposições temporárias e espetáculos que “evidenciam como as marionetas refletem a relação das comunidades com o mundo”.

O Museu da Marioneta está instalado num edifício que tem passado por várias metamorfoses, desde que foi construído, no século XVII para mosteiro de clausura, ficando conhecido por Convento das Bernardas.

Desde a construção, passou pelo grande terramoto de 1755, reconstruções e funções várias, sobretudo depois da extinção das ordens religiosas em 1834, tendo albergado uma escola, cinema e habitação operária.