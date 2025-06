Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Companhias oriundas de França, Espanha e da Finlândia, a par de outras estruturas de cinco localidades portuguesas vão criar peças que vão mostrar no festival, num evento que inclui uma programação paralela com conversas com as companhias, encontros com artistas, debates, o lançamento de um livro e uma festa de música a encerrar o certame.

“Matadouro”, uma produção conjunta dos franceses Les Bâtards Dorés e do teatromosca, é a peça que estará em criação no certame, de 01 a 7 de setembro, com ensaio aberto, no dia 06, na Casa da Cultura Lívio de Morais, em Mira Sintra, segundo o programa.

Na área da dança, “La Mona de Seda”, da espanhola María de Vicente, mostrar-se-á em ensaio no dia 12 de setembro, na Casa da Cultura Lívio de Morais, após estar em criação entre dias 8 e 11.

De 08 a 12 de setembro destaque para a iniciativa “Oportunidade para artistas com deficiência e/ou surdos/as”, cujo período de criação decorrerá de 08 a 12 de setembro e que terá ensaio aberto, no dia 13, na Casa da Cultura Lívio de Morais.

“Conversas com formigas”, um espetáculo de cruzamento disciplinar, pelos grupos Leirena Teatro, teatromosca e pelo coletivo Glovo e Kekäläinen & Company, numa produção conjunta entre Portugal, Espanha e Finlândia estará também em criação, de 08 a 12 de setembro, e será apresentada no dia seguinte no Auditório Municipal António Silva (AMAS), em Agualva-Cacém.

De 15 a 18 de setembro, o espetáculo de teatro em criação é “Um anjo”, do teatromosca em parceria com a Cátedra Camilo Castelo Branco da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Câmara Municipal de Sintra. A apresentação em ensaio aberto está marcada para dia 18, na Escola Secundária de Santa Maria, na Portela de Sintra.

“O Cicómero”, por O Fim do Teatro, a criar de 15 a 19, com ensaio aberto, no dia seguinte, na Casa da Cultura Lívio de Morais, “Méduse”, pelos franceses Les Bâtards Dorés, a representar no dia 04, no AMAS, e “O Mal de Ortov”, pela Musgo Produção Teatral, no dia 19, no AMAS, constam também do programa.

A peça “éMOI”, pela francesa Tiphaine Guitton, dia 06 de setembro, na Casa da Cultura Lívio de Morais, “L’Invention du Printemps”, pelos franceses de La Tête Noire, dia 07, no Amas, “Um Submarino em Marte”, pelo coletivo Imaginar do Gigante, dia 14, na Alliance Française de Lisboa, e a peça para bebés “Do linho à linha”, dia 21, no Museu da Água e dos Resíduos em Sintra são também propostas do festival.

“Ensaios de uma cidade à volta de uma cidade”, um espetáculo de cruzamento disciplinar por Tristany Mundu, dia 20, no Palácio de Monserrate, em Sintra, e uma festa de música para toda a família com o DJ Mosquito, dia 21, no Museu da Água e dos Resíduos, completam a programação principal do certame, de acordo com o programa disponibilizado no ‘site’ do teatromosca.

A primeira edição do Muscarium realizou-se em 2015, no âmbito dos 15 anos da companhia teatromosca, tendo, desde aí, edições anuais.