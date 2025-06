Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A edição deste ano marca o regresso da VINCI Energies Portugal como principal patrocinador do projeto, através das suas marcas Actemium, Axians, Omexom e Sotécnica.

Projetado e construído ao longo do ano letivo 2024/25, o novo FST14 distingue-se por integrar modos de condução manual e autónoma. O veículo irá competir nas principais provas europeias da Formula Student: FSPT (Portugal), FSS (Espanha) e FSG (Alemanha), nas categorias EV (Electric Vehicle) e DV (Driverless Vehicle).

A apresentação teve também uma exposição técnica do projeto pelos diretores da equipa, culminando com a aguardada demonstração do FST14 em estrada. A equipa FST Lisboa, fundada em 2001 por estudantes do Técnico, é hoje uma referência nacional na área da engenharia aplicada, tendo alcançado resultados históricos na época passada.

A formação deste ano da FST Lisboa é constituída por 61 estudantes, na sua maioria a frequentar os cursos de engenharias Aeroespacial, Mecânica, Eletrotécnica e Informática no Técnico, aos quais se juntam alunos dos cursos de outras áreas como Economia e Gestão Industrial.

Em 2024/25, a equipa conquistou o 1.º lugar nas categorias EV e DV em Portugal, o 2.º lugar na categoria DV em Espanha e venceu as provas de Design, SkidPad e Acceleration em Barcelona. Na prestigiada competição de Hockenheim, na Alemanha, destacou-se com um 7.º lugar entre 80 equipas na categoria EV.

Com o FST14, os estudantes do Técnico voltam a demonstrar o potencial da engenharia portuguesa nas maiores arenas da competição universitária mundial.

O que é a Fórmula Student?

A Fórmula Student é atualmente a maior competição universitária de engenharia a nível mundial e é frequentemente considerada a mais inovadora do desporto motorizado, logo após a Fórmula 1. Todos os anos, equipas universitárias de todo o mundo são desafiadas a projetar, construir e competir com protótipos do tipo fórmula nas principais provas internacionais.

A competição não é vencida apenas pela equipa com o carro mais rápido, mas sim pela equipa com o melhor pacote geral de construção, desempenho e planeamento financeiro e de vendas. As equipas assumem que são um fabricante a desenvolver um protótipo a ser avaliado para produção.

Este protótipo do projeto atinge uma velocidade máxima de 117 km/h com quatro motores elétricos AC com diferencial eletrónico. Tem ainda a bateria composta por células de LiCoO2 (lítio-cobalto) e capacidade total de 6,33 kWh, protegida por uma caixa feita em materiais compósitos.