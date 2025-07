Acordo vai fazer com que o preço do calçado nos EUA suba exponencialmente, já que o Vietname exporta muito para os EUA. Apesar de 20% ser um valor elevado, os preço inicial das tarifas de Trump era de 46%, mas o Vietname conseguiu evitar esse número.

"Acabei de fechar um acordo comercial com o Vietname. Detalhes em breve!", escreveu Trump na sua rede social, a Truth Social.

Foi "uma grande honra" conversar com "To Lam, o respeitado secretário-geral do Partido Comunista do Vietname", escreveu Trump.

Segundo o acordo, os produtos do Vietname que entram nos EUA estarão sujeitos a uma tarifa de 20%, e de 40% para produtos enviados através do Vietname a partir de outros países.

"Em troca, o Vietname fará algo inédito: vai conceder aos EUA acesso total aos seus mercados comerciais", afirmou Trump.

"Em outras palavras, eles vão abrir o seu mercado para os EUA, o que significa que poderemos vender os nossos produtos no Vietname sem tarifas", especificou, estimando que esta será uma grande oportunidade para os veículos SUVs.

Os Estados Unidos são o principal mercado de exportação do Vietname, com 57 mil milhões de dólares em vendas nos primeiros cinco meses de 2025. O Vietname já confirmou o acordo sem especificar o valor das tarifas.

"O presidente Donald Trump valorizou o compromisso do Vietname de fornecer acesso preferencial aos produtos americanos, incluindo veículos de grande cilindrada", afirmou o governo vietnamita em comunicado.

A sobretaxa de 20% "é um resultado muito melhor que os 46% iniciais, mas eu não ficaria muito entusiasmado", declarou à AFP Dan Martin, da consultoria Dezan Shira & Associates.