"Feliz orgulho bissexual!", escreveu Maud Angelica Behn, filha da Princesa Martha Louise da Noruega e do falecido escritor Ari Behn, na sua conta do Instagram, aproveitando a Parada do Orgulho de Oslo, que aconteceu na capital norueguesa por estes dias e que é uma das mais importantes da Europa.

Juntamente com Maud estava a mãe e o marido, Durek Verrett, que fizeram questão de também afirmar publicamente nas redes sociais que "o amor nunca está errado".

Esta é a primeira vez que a neta do chefe de Estado norueguês partilha publicamente a sua orientação sexual, e os comentários foram repercutidos por praticamente todos os meios de comunicação do país e também estão a receber ampla atenção em publicações europeias.

"A Parada do Orgulho deste ano foi absolutamente incrível, e houve muito amor", disse a filha mais velha da Princesa Martha Louise, que é a quinta na linha de sucessão ao trono norueguês.

A Princesa Marthe Louise da Noruega, que esteve no desfile com o slogan "Sé quem és. Ama quem tu queres", transmitiu uma mensagem que foi muito mais além que um simples apoio à filha, já que a mesma foi recentemente criticada por estar numa relação com Durek Verrett, com quem finalmente se casou no verão passado, após renunciar aos seus direitos e obrigações para com a coroa.

"Há algo profundamente belo em ousar amar quem se ama, mesmo quando o mundo nos diz para ficar em silêncio, encolher ou esconder-nos. Mas o amor não foi feito para ser escondido. Foi feito para ser celebrado, vivido e partilhado em todas as suas formas maravilhosas. Orgulho não é apenas sobre identidade. É sobre liberdade. É sobre a coragem de ser plenamente tu mesmo num mundo que muitas vezes não facilita", escreve a princesa no Instagram e no Facebook.